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Hasiči zasahovali od piatka do soboty rána 36-krát
Najviac zásahov evidujú hasiči v Trenčianskom kraji (14), v Nitrianskom kraji (13) a v Žilinskom kraji (deväť).
Autor TASR
Bratislava 18. júla (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a členovia dobrovoľných hasičských zborov zasahovali od piatka (17. 7.) do soboty rána v súvislosti s nepriaznivou poveternostnou situáciou celkovo 36-krát. HaZZ o tom informoval na sociálnej sieti.
Najviac zásahov evidujú hasiči v Trenčianskom kraji (14), v Nitrianskom kraji (13) a v Žilinskom kraji (deväť).
Zásahy sa týkali najmä odstraňovania popadaných stromov a konárov z ciest a miestnych komunikácií, odčerpávania vody zo zatopených priestorov a zabezpečovania poškodených striech a odstraňovania uvoľnených strešných krytín po silnom vetre.
„Pri udalostiach zasahovalo celkom 67 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, 75 členov dobrovoľných hasičských zborov obcí a nasadených bolo 38 kusov hasičskej techniky HaZZ a 17 kusov techniky dobrovoľných hasičských zborov,“ spresnili hasiči.
Najviac zásahov evidujú hasiči v Trenčianskom kraji (14), v Nitrianskom kraji (13) a v Žilinskom kraji (deväť).
Zásahy sa týkali najmä odstraňovania popadaných stromov a konárov z ciest a miestnych komunikácií, odčerpávania vody zo zatopených priestorov a zabezpečovania poškodených striech a odstraňovania uvoľnených strešných krytín po silnom vetre.
„Pri udalostiach zasahovalo celkom 67 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, 75 členov dobrovoľných hasičských zborov obcí a nasadených bolo 38 kusov hasičskej techniky HaZZ a 17 kusov techniky dobrovoľných hasičských zborov,“ spresnili hasiči.