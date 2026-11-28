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Hasiči zasahovali po požiari strechy rodinného domu v obci Kuchyňa
Na mieste zasahovali hasiči z Malaciek a Bratislavy a dobrovoľní hasiči z obcí Kuchyňa, Pernek a Sološnica.
Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - Hasiči zasahovali v piatok (27. 11.) večer pri požiari strechy rodinného domu v obci Kuchyňa v okrese Malacky. Škoda po požiari bola predbežne vyčíslená na 100.000 eur. Príčina požiaru je predmetom vyšetrovania. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.
„Po príchode na miesto hasiči zistili, že požiar zasiahol strešnú konštrukciu a podkrovie domu,“ približuje HaZZ.
Na mieste zasahovali hasiči z Malaciek a Bratislavy a dobrovoľní hasiči z obcí Kuchyňa, Pernek a Sološnica.
„Po príchode na miesto hasiči zistili, že požiar zasiahol strešnú konštrukciu a podkrovie domu,“ približuje HaZZ.
Na mieste zasahovali hasiči z Malaciek a Bratislavy a dobrovoľní hasiči z obcí Kuchyňa, Pernek a Sološnica.