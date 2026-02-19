< sekcia Regióny
Hasiči zasahovali pri dopravnej nehode v obci Tomášov
Autor TASR
Bratislava 19. februára (TASR) - Hasiči vo štvrtok doobeda zasahovali pri dopravnej nehode v obci Tomášov v okrese Senec, kde sa zrazili dve autá. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.
„V čase príjazdu hasičov sa dvaja účastníci dopravnej nehody nachádzali už mimo vozidiel. Hasiči poskytli jednej zranenej osobe predlekárske ošetrenie a odovzdali ju do opatery zdravotníckych záchranárov,“ približuje HaZZ.
Na vozidlách vykonali hasiči protipožiarne opatrenia, zároveň asistovali pri riadení premávky a sprejazdnení komunikácie.
