Hasiči zasahovali pri dopravnej nehode v obci Tomášov

Ilustračná fotka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Autor TASR
Bratislava 19. februára (TASR) - Hasiči vo štvrtok doobeda zasahovali pri dopravnej nehode v obci Tomášov v okrese Senec, kde sa zrazili dve autá. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.

„V čase príjazdu hasičov sa dvaja účastníci dopravnej nehody nachádzali už mimo vozidiel. Hasiči poskytli jednej zranenej osobe predlekárske ošetrenie a odovzdali ju do opatery zdravotníckych záchranárov,“ približuje HaZZ.

Na vozidlách vykonali hasiči protipožiarne opatrenia, zároveň asistovali pri riadení premávky a sprejazdnení komunikácie.
