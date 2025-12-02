Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 2. december 2025Meniny má Bibiana
< sekcia Regióny

Hasiči zasahovali pri nehode auta, ktoré narazilo do rampy

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Lukáš Grinaj

Automobil narazil do rampy pri parkovisku jedného zo supermarketov. Pri udalosti sa nikto nezranil.

Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Hasiči zasahovali v utorok na Trenčianskej ulici v bratislavskom Ružinove, kde osobný automobil narazil do rampy pri parkovisku jedného zo supermarketov. Pri udalosti sa nikto nezranil. Bratislavskí krajskí hasiči o tom informovali na sociálnej sieti.

„Hasiči po príjazde na miesto udalosti vykonaným prieskumom zistili, že osobné motorové vozidlo zostalo v dôsledku nárazu zaseknuté na rampe. Zasahujúci hasiči vykonali na vozidle protipožiarne opatrenia, poškodenú rampu odpojili od elektrickej energie a vytečené prevádzkové kvapaliny zasypali sorpčným materiálom,“ priblížili hasiči.
.

Neprehliadnite

Prezident zablahoželal veteránovi Tvarožkovi k 100. narodeninám

Mimoriadna schôdza k odvolávaniu J. Ráža nebude

Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili, Rubio ich označil za produktívne

KOVAĽOVÁ: Jedným odberom krvi sa dajú zachrániť až tri životy