Hasiči zasahovali pri nehode auta, ktoré narazilo do rampy
Automobil narazil do rampy pri parkovisku jedného zo supermarketov. Pri udalosti sa nikto nezranil.
Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Hasiči zasahovali v utorok na Trenčianskej ulici v bratislavskom Ružinove, kde osobný automobil narazil do rampy pri parkovisku jedného zo supermarketov. Pri udalosti sa nikto nezranil. Bratislavskí krajskí hasiči o tom informovali na sociálnej sieti.
„Hasiči po príjazde na miesto udalosti vykonaným prieskumom zistili, že osobné motorové vozidlo zostalo v dôsledku nárazu zaseknuté na rampe. Zasahujúci hasiči vykonali na vozidle protipožiarne opatrenia, poškodenú rampu odpojili od elektrickej energie a vytečené prevádzkové kvapaliny zasypali sorpčným materiálom,“ priblížili hasiči.
