Hasiči zasahovali pri nehode auta za obcou Viničné

Vodič automobilu neutrpel v dôsledku dopravnej nehody žiadne zranenia.

Autor TASR
Bratislava 3. decembra (TASR) - Hasiči v utorok (2. 12.) ráno zasahovali pri nehode jedného osobného auta, ku ktorej došlo za obcou Viničné (okres Pezinok) v smere do Senca. Vodič automobilu neutrpel v dôsledku dopravnej nehody žiadne zranenia. Bratislavskí krajskí hasiči o tom informovali na sociálnej sieti.

Po príjazde na miesto udalosti hasiči prieskumom zistili, že vozidlo sa nachádza mimo vozovky a je prevrátené na streche.

Na mieste nehody vykonali na vozidle protipožiarne opatrenia, zamedzili úniku prevádzkových kvapalín, vozidlo prostredníctvom navijaka prevrátili späť na kolesá a vytiahli ho na krajnicu.
