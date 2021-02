Hasiči zasahovali pri nehode štvorkolky a osobného auta pri Klenovci

Klenovec 20. februára (TASR) – Traja príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) zasahovali v sobotu pri nehode štvorkolky a osobného auta, ktorá sa stala neďaleko priehrady pri Klenovci v Rimavskosobotskom okrese. Podľa slov Martina Babica z HaZZ Hnúšťa pri nej utrpela zranenia jedna osoba.



„Na vine bol vodič osobného vozidla, ktorý s ním vošiel do protismeru a zrazil sa so štvorkolkárom. Vodič si chybu priznal, šlo o mladého muža, ktorý má vodičský preukaz ešte len krátku dobu a ako šofér má preto zatiaľ menej skúsenosti. Údajne však viezol aj mamu, a preto nešiel rýchlo,“ podotkol Babic.



Dodal, že pri nehode bol zranený vodič štvorkolky, ktorý sa sťažoval na bolesti v oblasti panvy. „Posádka rýchlej zdravotnej pomoci ho odviezla do nemocnice v Rimavskej Sobote,“ zakončil Babic.