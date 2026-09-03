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NEHODA PRI SENCI: V jednom z áut zostal zakliesnený človek
Hasiči v rámci zásahu tiež na vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia a uniknuté prevádzkové kvapaliny zasypali sorpčným materiálom.
Autor TASR
Hrubá Borša 3. septembra (TASR) - Hasiči v stredu (2. 9.) zasahovali pri nehode dvoch áut medzi obcami Hrubá Borša a Kostolná pri Dunaji v okrese Senec. Jedna osoba sa zakliesnila, vyslobodili ju. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave na sociálnej sieti.
„Hasiči vykonaným prieskumom zistili, že v čase dopravnej nehody sa vo vozidlách nachádzali štyri osoby, pričom jedna z nich zostala zakliesnená v jednom z automobilov. Zasahujúci hasiči osobu vyslobodili použitím hydraulického vyslobodzovacieho náradia, účastníkom dopravnej nehody poskytli predlekársku prvú pomoc a asistovali pri ich transporte do vrtuľníka a vozidiel záchrannej zdravotnej služby,“ priblížilo.
Hasiči v rámci zásahu tiež na vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia a uniknuté prevádzkové kvapaliny zasypali sorpčným materiálom. Okrem profesionálnych hasičov zasahovali aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Hrubá Borša.
„Hasiči vykonaným prieskumom zistili, že v čase dopravnej nehody sa vo vozidlách nachádzali štyri osoby, pričom jedna z nich zostala zakliesnená v jednom z automobilov. Zasahujúci hasiči osobu vyslobodili použitím hydraulického vyslobodzovacieho náradia, účastníkom dopravnej nehody poskytli predlekársku prvú pomoc a asistovali pri ich transporte do vrtuľníka a vozidiel záchrannej zdravotnej služby,“ priblížilo.
Hasiči v rámci zásahu tiež na vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia a uniknuté prevádzkové kvapaliny zasypali sorpčným materiálom. Okrem profesionálnych hasičov zasahovali aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Hrubá Borša.