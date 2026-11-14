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Hasiči zasahovali pri požiari altánku v blízkosti škôlky v B. Bystrici
K požiaru altánku pri škôlke na Uhlisku došlo v piatok pred 22.00 h.
Autor TASR
Banská Bystrica 14. novembra (TASR) - V Banskej Bystrici došlo v piatok (13. 11.) k požiaru altánku v bezprostrednej blízkosti materskej školy na ulici Na Starej tehelni. Hasičom sa požiar podarilo zlikvidovať s použitím 11.000 litrov vody. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
K požiaru altánku pri škôlke na Uhlisku došlo v piatok pred 22.00 h. „Hasiči po lokalizovaní požiaru rozoberali konštrukciu stavby, pričom vyhľadávali a dohášali skryté ohniská pomocou termokamery,“ priblížil HaZZ.
Hasiči na mieste zasahovali s tromi kusmi techniky, na likvidáciu požiaru použili približne 11.000 litrov vody. Pri udalosti sa nikto nezranil, predbežná škoda bola vyčíslená na 5000 eur. „Presná príčina vzniku, ako aj ďalšie okolnosti sú predmetom ďalšieho preverovania,“ uviedol HaZZ.
K požiaru altánku pri škôlke na Uhlisku došlo v piatok pred 22.00 h. „Hasiči po lokalizovaní požiaru rozoberali konštrukciu stavby, pričom vyhľadávali a dohášali skryté ohniská pomocou termokamery,“ priblížil HaZZ.
Hasiči na mieste zasahovali s tromi kusmi techniky, na likvidáciu požiaru použili približne 11.000 litrov vody. Pri udalosti sa nikto nezranil, predbežná škoda bola vyčíslená na 5000 eur. „Presná príčina vzniku, ako aj ďalšie okolnosti sú predmetom ďalšieho preverovania,“ uviedol HaZZ.