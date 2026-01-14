< sekcia Regióny
Desivé chvíle v Dolnom Dubovom: Auto začalo horieť počas jazdy
Ešte pred príchodom profesionálnych hasičov sa podarilo požiar lokalizovať členom Dobrovoľného hasičského zboru obce Dolné Dubové.
Autor TASR
Dolné Dubové 14. januára (TASR) - Hasiči zasahovali v utorok (13. 1.) pri požiari osobného motorového vozidla v blízkosti rodinného domu v obci Dolné Dubové v okrese Trnava. Príčina vzniku požiaru bola stanovená ako prevádzkovo-technická porucha. Hasičský a záchranný zbor o tom informoval na sociálne sieti.
Ešte pred príchodom profesionálnych hasičov sa podarilo požiar lokalizovať členom Dobrovoľného hasičského zboru obce Dolné Dubové. „Vykonaným prieskumom bolo zistené, že ide o požiar palubnej dosky vozidla, ktoré začalo horieť počas jazdy. Požiar bol dohasený v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi a vozidlo bolo následne skontrolované termovíznou kamerou,“ uviedli hasiči s tým, že majiteľ vozidla neutrpel žiadne zranenia.
