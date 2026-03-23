< sekcia Regióny
Hasiči zasahovali pri požiari dodávky v Prešove
Prešovské krajské riaditeľstvo HaZZ o tom informuje na sociálnej sieti.
Autor TASR
Prešov 23. marca (TASR) - Celkovo deväť príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z hasičskej stanice v Prešove zasahovalo v pondelok ráno s tromi kusmi techniky pri požiari dodávky na ulici K Surdoku v Prešove. Prešovské krajské riaditeľstvo HaZZ o tom informuje na sociálnej sieti.
„Na miesto udalosti bol privolaný aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov. Príčina vzniku požiaru je momentálne v štádiu zisťovania. Škoda spôsobená požiarom bola predbežne vyčíslená na 25.000 eur,“ uvádza HaZZ s tým, že pri požiari nedošlo k žiadnym zraneniam.
