Pondelok 23. marec 2026
Hasiči zasahovali pri požiari dodávky v Prešove

Snímka HaZZ. Foto: HaZZ

Prešovské krajské riaditeľstvo HaZZ o tom informuje na sociálnej sieti.

Autor TASR
Prešov 23. marca (TASR) - Celkovo deväť príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z hasičskej stanice v Prešove zasahovalo v pondelok ráno s tromi kusmi techniky pri požiari dodávky na ulici K Surdoku v Prešove. Prešovské krajské riaditeľstvo HaZZ o tom informuje na sociálnej sieti.

„Na miesto udalosti bol privolaný aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov. Príčina vzniku požiaru je momentálne v štádiu zisťovania. Škoda spôsobená požiarom bola predbežne vyčíslená na 25.000 eur,“ uvádza HaZZ s tým, že pri požiari nedošlo k žiadnym zraneniam.
