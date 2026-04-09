Hasiči zasahovali pri požiari domu v Bratislave, škoda je 70.000 eur
Autor TASR
Bratislava 9. apríla (TASR) - Hasiči v stredu (8. 4.) zasahovali pri požiari rodinného domu v Bratislave. Spôsobilo ho nedbalostné konanie dospelej osoby. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti s tým, že majiteľovi následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 70.000 eur.
„Dňa 8. apríla krátko pred 18.00 h bol ohlásený požiar strechy rodinného domu na ulici Československých tankistov v Bratislave. Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar v krátkom čase lokalizovali. Na likvidáciu bola nasadená aj výšková technika. Požiar sa podarilo zlikvidovať pomocou hasebných prúdov z vonkajšej a vnútornej strany objektu. Súčasne prebiehalo rozoberanie strešnej konštrukcie a hasenie skrytých ohnísk, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu požiaru,“ priblížil.
Hasiči upozornili, že požiar vznikol pre nedbalostné konanie dospelej osoby. Na občanov preto apelovali, aby pri manipulácii s otvoreným ohňom dbali na maximálnu opatrnosť. „Aj malá nedbanlivosť môže mať vážne následky a spôsobiť rozsiahle škody na majetku či zdraví,“ dodali.
