Streda 6. máj 2026
Hasiči zasahovali pri požiari lesa v katastri obce Kochanovce

Snímka zo zásahu. Foto: Facebook - Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove

Autor TASR
Bardejov 6. mája (TASR) - V katastri obce Kochanovce v okrese Bardejov došlo v utorok (5. 5.) k požiaru lesa. Zasahovali tam profesionálni i dobrovoľní hasiči. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Prešove o tom informuje na sociálnej sieti.

Ako uvádza, na mieste zasahovalo 12 profesionálnych hasičov z hasičských staníc Raslavice, Giraltovce a Bardejov so šiestimi kusmi hasičskej techniky a členovia Dobrovoľného hasičského zboru obcí (DHZO) Kochanovce, Hankovce, Kračúnovce, Oľšavce, Nemcovce, Koprivnica a Harhaj.

„Na hasenie požiaru boli použité jednoduché hasiace prostriedky a viacero hasebných prúdov. Pomocou dronu Hasičského a záchranného zboru bol vykonávaný prieskum a monitoring požiariska. Požiar sa zasahujúcim hasičom podarilo po piatich hodinách zlikvidovať,“ uvádza KR HaZZ v Prešove.

Následkom požiaru vznikla majiteľom lesov priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na takmer 7000 eur.


