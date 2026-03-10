Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hasiči zasahovali pri požiari na streche výrobnej haly v Kechneci

Požiar na streche výrobnej haly. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj

Hasiči priestory objektu odvetrali a pomocou termokamery skontrolovali technologické zariadenie, na ktorom po požiari postupne klesala teplota.

Autor TASR
Kechnec 10. marca (TASR) - Hasiči v utorok zasahovali pri požiari na streche výrobnej haly v priemyselnom parku Kechnec v okrese Košice-okolie. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.

K požiaru boli vyslaní okolo 8.40 h. „Po príchode na miesto udalosti sa už 510 zamestnancov nachádzalo evakuovaných pred objektom a požiar bol zlikvidovaný,“ uviedli s tým, že pri udalosti nedošlo k žiadnym zraneniam ani usmrteniam osôb.

Hasiči priestory objektu odvetrali a pomocou termokamery skontrolovali technologické zariadenie, na ktorom po požiari postupne klesala teplota. „Zároveň skontrolovali aj strechu objektu,“ dodáva HaZZ s tým, že na miesto udalosti sa dostavil aj zisťovateľ príčin vzniku požiaru.

