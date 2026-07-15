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Hasiči zasahovali pri požiari odpadu na zbernom dvore v obci Reca
Na mieste zasahovali hasiči zo Senca spolu s dobrovoľnými hasičmi obce.
Autor TASR
Bratislava 15. júla (TASR) - Hasiči zasahovali v utorok (14. 7.) v noci pri požiari odpadu na zbernom dvore v obci Reca v okrese Senec. Horel odpad na ploche približne desať krát päť metrov. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.
„Po uhasení požiaru rozhrabávali materiál, dohášali skryté ohniská a celé požiarisko skontrolovali termovíznou kamerou,“ približuje HaZZ s tým, že pred samotným hasením museli rozstrihnúť zámku na bráne uzamknutého areálu.
Na mieste zasahovali hasiči zo Senca spolu s dobrovoľnými hasičmi obce.
„Po uhasení požiaru rozhrabávali materiál, dohášali skryté ohniská a celé požiarisko skontrolovali termovíznou kamerou,“ približuje HaZZ s tým, že pred samotným hasením museli rozstrihnúť zámku na bráne uzamknutého areálu.
Na mieste zasahovali hasiči zo Senca spolu s dobrovoľnými hasičmi obce.