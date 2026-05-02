Sobota 2. máj 2026
Hasiči zasahovali pri požiari odpadu v Ružinove

rátko po 10:30 hod. bol ohlásený požiar odpadu a porastu pri bufete na ulici Vlčie hrdlo v mestskej časti Bratislava-Ružinov.

Oheň sa z exteriéru rozšíril na unimobunky, v ktorých sa nachádzalo veľké množstvo nahromadeného materiálu s vysokým požiarnym zaťažením.

Autor TASR
Bratislava 2. mája (TASR) - Hasiči v sobotu zasahovali pri požiari odpadu a porastu pri bufete na ulici Vlčie hrdlo v bratislavskom Ružinove, ktorý sa rozšíril aj na unimobunky. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.

Oheň sa z exteriéru rozšíril na unimobunky, v ktorých sa nachádzalo veľké množstvo nahromadeného materiálu s vysokým požiarnym zaťažením a viacero tlakových nádob,“ približuje HaZZ s tým, že pravdepodobnou príčinou bola manipulácia s otvoreným ohňom neznámou osobou.

Na mieste zasahovalo 20 hasičov s viacerými kusmi techniky v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi z Ružinova a hasičmi zo ZHU Slovnaft. Pri požiari došlo k termickému poškodeniu dvoch vozidiel. Predbežná škoda spôsobená požiarom bola vyčíslená na 4000 eur.

