Hasiči zasahovali pri požiari opustenej budovy
Pre poveternostné podmienky a blízkosť trakčného vedenia bolo počas hasebných prác na nevyhnutný čas potrebné zastaviť vlakovú dopravu v postihnutom úseku.
Autor TASR
Bratislava 16. februára (TASR) - Hasiči v nedeľu (15. 2.) dopoludnia zasahovali pri požiari opustenej budovy v ochrannom pásme železničnej trate v obci Reca v okrese Senec. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) s tým, že na nevyhnutný čas bolo treba v úseku zastaviť vlakovú dopravu.
„Požiarom boli zachvátené podlahové a stropné konštrukcie celej budovy. Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali prostredníctvom dvoch prúdov vody za súčasného rozoberania konštrukcií objektu. Následne bol vykonaný záverečný prieskum termokamerou na vyhľadanie a dohasenie prípadných skrytých ohnísk,“ priblížili.
Pre poveternostné podmienky a blízkosť trakčného vedenia bolo počas hasebných prác na nevyhnutný čas potrebné zastaviť vlakovú dopravu v postihnutom úseku. Zasahovali hasiči z hasičskej stanice Senec spolu s členmi dobrovoľných hasičských zborov obcí Reca, Tomášov a Most pri Bratislave.
