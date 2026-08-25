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Hasiči zasahovali pri požiari rodinného domu v obci Drienovec

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Snímka HaZZ. Foto: HaZZ

Podľa informácii HaZZ po príchode zistili, že dom bol odpojený od elektriny a uzamknutý.

Autor TASR
Drienovec 25. augusta (TASR) - Hasiči z Moldavy nad Bodvou zasahovali pri požiari rodinného domu v obci Drienovec v okrese Košice-okolie. Príčinou požiaru mala byť manipulácia s otvoreným ohňom neznámou osobou. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.

Podľa informácii HaZZ po príchode zistili, že dom bol odpojený od elektriny a uzamknutý. „Hasiči násilím vstúpili do objektu a požiar na prvom poschodí zlikvidovali v autonómnych dýchacích prístrojoch. Požiar zasiahol aj vnútorné konštrukcie a strechu domu,“ uviedol s tým, že predbežná škoda bola vyčíslená na 4000 eur.

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