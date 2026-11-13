< sekcia Regióny
Hasiči zasahovali pri požiari strechy drevenice v Liptovskej Tepličke
Na mieste zasahovali príslušníci HaZZ z hasičských staníc v Mengusovciach a Poprade spolu s členmi dobrovoľných hasičských zborov obcí Liptovská Teplička, Vikartovce, Kravany a Štrba.
Autor TASR
Liptovská Teplička 13. novembra (TASR) - Požiar strechy drevenice v Liptovskej Tepličke v okrese Poprad spôsobil predbežnú priamu materiálnu škodu 150.000 eur. Hasiči pri ňom zasahovali od štvrtkového večera až do skorých ranných hodín v piatok. Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) o tom informuje na sociálnej sieti.
Ako uvádza, požiar bol ohlásený vo štvrtok (12. 11.) o 22.30 h. „Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali viacerými prúdmi vody. Súčasne rozoberali konštrukciu strechy, aby sa dostali k skrytým ohniskám požiaru,“ približuje Prezídium HaZZ.
Na mieste zasahovali príslušníci HaZZ z hasičských staníc v Mengusovciach a Poprade spolu s členmi dobrovoľných hasičských zborov obcí Liptovská Teplička, Vikartovce, Kravany a Štrba. Príčina vzniku požiaru je predmetom zisťovania.
Ako uvádza, požiar bol ohlásený vo štvrtok (12. 11.) o 22.30 h. „Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali viacerými prúdmi vody. Súčasne rozoberali konštrukciu strechy, aby sa dostali k skrytým ohniskám požiaru,“ približuje Prezídium HaZZ.
Na mieste zasahovali príslušníci HaZZ z hasičských staníc v Mengusovciach a Poprade spolu s členmi dobrovoľných hasičských zborov obcí Liptovská Teplička, Vikartovce, Kravany a Štrba. Príčina vzniku požiaru je predmetom zisťovania.