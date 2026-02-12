Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hasiči zasahovali pri požiari trafostanice v Karlovej Vsi

Policajná snímka. Foto: Polícia SR - Bratislavský kraj

Požiar na trafostanici na križovatke ulíc Jána Stanislava a Ferdiša Kostku spôsobil zároveň výpadok elektrickej energie v časti Dlhé diely.

Autor TASR
Bratislava 12. februára (TASR) - Bratislavskí hasiči zasahovali v stredu (11. 2.) večer pri požiari trafostanice v Karlovej Vsi. Príčina požiaru je v štádiu vyšetrovania. Udalosť sa zaobišla bez zranení. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.

„Následkom požiaru vznikla majiteľovi trafostanice priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 100.000 eur,“ dopĺňa HaZZ.

Požiar na trafostanici na križovatke ulíc Jána Stanislava a Ferdiša Kostku spôsobil zároveň výpadok elektrickej energie v časti Dlhé diely. Do tmy sa tak ponorili desiatky ulíc.

Dodávka elektrickej energie bola do polnoci obnovená na väčšine zasiahnutého územia. Vo štvrtok ráno evidovala mestská časť výpadok elektriny ešte v niekoľkých rodinných domoch na Ul. Sološnická.

