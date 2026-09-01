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Hasiči zasahovali pri požiari v ťažko dostupnom teréne Slnečných skál
Príčina vzniku požiaru a výška škody sú v štádiu zisťovania.
Autor TASR
Rajecké Teplice 1. septembra (TASR) - Profesionálni hasiči zo Žiliny a Rajca v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi z Rajeckých Teplíc - Poluvsia zasahovali v pondelok (31. 8.) pri požiari hrabanky a lístia v ťažko dostupnom teréne v lokalite Slnečné skaly v Rajeckých Tepliciach. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.
Hasičom požiar ohlásili o 11.22 h, pričom oheň zasiahol plochu približne 300 štvorcových metrov v exponovanom skalnom teréne. „Hasiči vytvorili dopravné vedenie do vysokého prevýšenia na krátkom úseku ukončené tromi D prúdmi. Na likvidáciu požiaru použili genfovaky a ručné náradie,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo.
Doplnilo, že na miesto privolali zisťovateľa príčin vzniku požiarov. „Príčina vzniku požiaru a výška škody sú v štádiu zisťovania,“ dodali hasiči.
Hasičom požiar ohlásili o 11.22 h, pričom oheň zasiahol plochu približne 300 štvorcových metrov v exponovanom skalnom teréne. „Hasiči vytvorili dopravné vedenie do vysokého prevýšenia na krátkom úseku ukončené tromi D prúdmi. Na likvidáciu požiaru použili genfovaky a ručné náradie,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo.
Doplnilo, že na miesto privolali zisťovateľa príčin vzniku požiarov. „Príčina vzniku požiaru a výška škody sú v štádiu zisťovania,“ dodali hasiči.