Požiar chatky sa rozšíril až k susedom: Hasiči vynášali plynové fľaše

Snímka z miesta požiaru. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj

Na miesto bol privolaný aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov, ktorý ako predbežnú príčinu vzniku požiaru určil manipuláciu s otvoreným ohňom.

Autor TASR
Bratislava 13. februára (TASR) - Bratislavskí hasiči zasahovali vo štvrtok (12. 2.) popoludní pri požiari záhradnej chatky v lokalite Žabí Majer v Rači, ktorý sa rozšíril aj na susedný pozemok. Požiar sa zaobišiel bez zranení. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.

„Zasahujúci hasiči požiar lokalizovali, pokračovali s rozoberaním konštrukcie a vyhľadávali a dohášali skryté ohniská. Z interiéru stavby zároveň vyniesli štyri tlakové fľaše s propán-butánom, ktoré ochladzovali,“ približuje HaZZ.

Na miesto bol privolaný aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov, ktorý ako predbežnú príčinu vzniku požiaru určil manipuláciu s otvoreným ohňom.


