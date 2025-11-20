Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 20. november 2025Meniny má Félix
< sekcia Regióny

Hasiči zasahovali pri požiari zametacieho vozidla v Dúbravke

.
Snímka z miesta požiaru. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor

Zásahu sa zúčastnili hasiči z hasičských staníc Dúbravka a Radlinského.

Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Hasiči vo štvrtok ráno zasahovali pri požiari zametacieho vozidla v bratislavskej Dúbravke. Požiar bol zlikvidovaný bez ďalšieho rozšírenia. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.

„Krátko pred 7.00 h boli bratislavskí hasiči vyslaní k požiaru vozidla komunálnej techniky na Harmincovej ulici v Dúbravke. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že ide o menšie zametacie vozidlo zachvátené požiarom,“ uviedol HaZZ.

Ako priblížil, na likvidáciu požiaru bol použitý jeden vysokotlakový prúd s penou. Následne prebiehalo ochladzovanie konštrukcie a kontrola zvyškového tepla pomocou termokamery. Dodal, že na zásahu sa zúčastnili hasiči z hasičských staníc Dúbravka a Radlinského.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Prezident prijal demisiu P. Kmeca

ČARNOGURSKÝ: Z väznice som sa vracal sám električkou, nikto ma nečakal

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov I.

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov II.