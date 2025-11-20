< sekcia Regióny
Hasiči zasahovali pri požiari zametacieho vozidla v Dúbravke
Zásahu sa zúčastnili hasiči z hasičských staníc Dúbravka a Radlinského.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Hasiči vo štvrtok ráno zasahovali pri požiari zametacieho vozidla v bratislavskej Dúbravke. Požiar bol zlikvidovaný bez ďalšieho rozšírenia. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.
„Krátko pred 7.00 h boli bratislavskí hasiči vyslaní k požiaru vozidla komunálnej techniky na Harmincovej ulici v Dúbravke. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že ide o menšie zametacie vozidlo zachvátené požiarom,“ uviedol HaZZ.
Ako priblížil, na likvidáciu požiaru bol použitý jeden vysokotlakový prúd s penou. Následne prebiehalo ochladzovanie konštrukcie a kontrola zvyškového tepla pomocou termokamery. Dodal, že na zásahu sa zúčastnili hasiči z hasičských staníc Dúbravka a Radlinského.
