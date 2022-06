Hasiči zasahovali pri úniku plynu v obci Plavnica

Stará Ľubovňa 25. júna (TASR) - Hasiči v sobotu popoludní zasahovali pri úniku plynu v obci Plavnica v okrese Stará Ľubovňa. Pre TASR to uviedol operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove.



"Vplyvom výkopových prác došlo k poškodeniu potrubia. Hasiči uzavreli cestu I/77 medzi Starou Ľubovňou a Prešovom, vymedzili priestor a skrápali unikajúci plyn až do odstavenia prívodu, aby sa nedostal do okolia a nevytvorila sa výbušná koncentrácia," uviedol operačný dôstojník s tým, že následne technik SPP uzavrel prívod plynu.



Pri udalosti sa nikto nezranil. Na mieste zasahovali štyria hasiči zo Starej Ľubovne s dvomi vozidlami.