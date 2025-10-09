< sekcia Regióny
Pri práci presekli plynové potrubie: V Igrame zasahovali hasiči
Starosta obce Igram Peter Holek pre TASR uviedol, že v obci sa už niekoľko mesiacov realizuje rekonštrukcia plynového potrubia.
Autor TASR
Bratislava 9. októbra (TASR) - Hasiči zo Senca museli v utorok (7. 10.) podvečer zasahovať pri úniku plynu v obci Igram. Problém spôsobilo preseknutie plynového potrubia pri výkopových prácach. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) - Bratislavský kraj na sociálnej sieti.
„Hasiči okamžite zabezpečili okolie a uzavreli ulicu, aby nedošlo k ohrozeniu obyvateľov. Unikajúci plyn skrápali hmlovým prúdom, čím znižovali jeho koncentráciu vo vzduchu, aby minimalizovali riziko výbuchu,“ priblížili zásah. Po stabilizácii situácie odovzdali miesto pracovníkom plynární.
Starosta obce Igram Peter Holek pre TASR uviedol, že v obci sa už niekoľko mesiacov realizuje rekonštrukcia plynového potrubia. „Toto bol prvý prípad, keď došlo k poškodeniu potrubia a vzniku nebezpečenstva,“ informoval. Okrem pokynov, ktoré vydali pri zásahu hasiči, nebolo podľa starostu potrebné vyhlasovať iné mimoriadne opatrenia.
„Hasiči okamžite zabezpečili okolie a uzavreli ulicu, aby nedošlo k ohrozeniu obyvateľov. Unikajúci plyn skrápali hmlovým prúdom, čím znižovali jeho koncentráciu vo vzduchu, aby minimalizovali riziko výbuchu,“ priblížili zásah. Po stabilizácii situácie odovzdali miesto pracovníkom plynární.
Starosta obce Igram Peter Holek pre TASR uviedol, že v obci sa už niekoľko mesiacov realizuje rekonštrukcia plynového potrubia. „Toto bol prvý prípad, keď došlo k poškodeniu potrubia a vzniku nebezpečenstva,“ informoval. Okrem pokynov, ktoré vydali pri zásahu hasiči, nebolo podľa starostu potrebné vyhlasovať iné mimoriadne opatrenia.