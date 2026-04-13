< sekcia Regióny
Hasiči zasahovali pri viacerých požiaroch v Banskobystrickom kraji
Autor TASR
Banská Bystrica 13. apríla (TASR) - Hasiči v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) z nedele (12. 4.) na pondelok v priebehu pár hodín zasahovali pri viacerých požiaroch v okresoch Brezno, Rimavská Sobota, Lučenec a Revúca. Informoval o tom v pondelok na sociálnej sieti Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) BBSK.
Krátko pred 22.00 h privolali hasičov k požiaru prístavby pri rodinnom dome v Čiernom Balogu. Horela drevostavba o rozmere 20 krát päť metrov slúžiaca ako garáž, dreváreň a prevádzka kaderníctva. Príčinou vzniku požiaru bol podľa HaZZ skrat na elektroinštalácii.
„Pred druhou hodinou ráno bol ohlásený požiar jednoduchej stavby v obci Rimavská Brezová, ktorá je v súčasnosti neobývaná. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. O dve hodiny na to nám hlásili požiar kompostoviska, ktorý sa rozšíril na strechu rodinného domu v obci Divín. Po príchode na miesto udalosti bolo vykonaným prieskumom zistené, že oheň zasiahol celú strechu a prístavbu rodinného domu. Priama škoda bola predbežne vyčíslená na 100.000 eur. Príčina vzniku požiaru je manipulácia so žeravým popolom,“ uviedli hasiči.
V Levároch zasa horela dreváreň pri rodinnom dome. Príslušníkov HaZZ privolali krátko pred piatou hodinou ráno. Po príchode na miesto udalosti zistili, že na mieste sa nachádza jedna zranená osoba, ktorej hasiči poskytli prvú predlekársku pomoc. Následne ju previezli na ošetrenie do zdravotníckeho zariadenia posádkou záchrannej zdravotnej služby. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania.
Pri udalostiach zasahovalo celkovo 30 príslušníkov HaZZ so 16 kusmi techniky a 27 členov dobrovoľných hasičských zborov obcí Valaská, Brezno, Čierny Balog, Rimavské Brezovo, Mýtna a Gemerská Ves s ôsmimi kusmi techniky.
