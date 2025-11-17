Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 17. november 2025Meniny má Klaudia
Hasiči zasahovali pri zrážke dodávky a dvoch áut

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 17. novembra (TASR) - Zásah hasičov si v nedeľu (16. 11.) popoludní vyžiadala dopravná nehoda dvoch osobných áut a dodávky v križovatke na Trenčianskej ceste v Bánovciach nad Bebravou. Informovalo o tom v pondelok na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne.

„Hasiči zabezpečili miesto udalosti a preverili zdravotný stav všetkých účastníkov dopravnej nehody. Následne na vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia a prostredníctvom absorpčnej látky zachytili uniknuté prevádzkové kvapaliny,“ uviedol HaZZ.

Po zdokumentovaní udalosti políciou boli podľa neho havarované automobily naložené na vozidlá odťahovej služby a hasiči z vozovky odstránili ďalšie následky dopravnej nehody.
