Hasiči zasahovali skoro ráno pri požiari auta v Dunajskej Strede
Výška škody a príčina vzniku požiaru sú v štádiu vyšetrovania.
Autor TASR
Dunajská Streda 10. decembra (TASR) - Hasiči zasahovali v skorých ranných hodinách pri požiari osobného automobilu na jednom zo sídlisk v Dunajskej Strede. V dôsledku sálavého tepla došlo aj k poškodeniu dvoch vedľa stojacich vozidiel. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).
„Po príjazde na miesto udalosti bolo zistené, že automobil je v tretej fáze horenia. Na jeho likvidáciu použili jeden vysokotlakový prúd. Po likvidácii požiaru hasiči pomocou termovíznej kamery dohľadávali skryté ohniská,“ priblížili. Výška škody a príčina vzniku požiaru sú v štádiu vyšetrovania.
