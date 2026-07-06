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Hasiči zasahovali pri požiari troch áut v Petržalke
Na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin požiarov.
Autor TASR
Bratislava 6. júla (TASR) - Bratislavskí hasiči zasahovali v noci pri požiari troch áut na Černyševského ulici v bratislavskej Petržalke. Pri požiari došlo aj k poškodeniu jednej priľahlej garáže v garážovom dome. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.
Na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin požiarov. Presná príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania.
Na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin požiarov. Presná príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania.