Hasiči zasahovali v októbri v Bratislavskom kraji pri požiaroch
Druhým najčastejším dôvodom zásahov boli dopravné nehody.
Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Hasiči v Bratislavskom kraji zasahovali v októbri spolu 342-krát. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje nárast o 24. Najviac tento október zasahovali pri požiaroch, a to 127-krát. Bratislavskí krajskí hasiči o tom informovali na sociálnej sieti.
Druhým najčastejším dôvodom zásahov boli dopravné nehody (90), nasledovala technická pomoc (87) a pre nebezpečné látky zasahovali 17-krát. Výjazdov bez zásahu absolvovali 11 a pre cvičenia mali desať výjazdov.
