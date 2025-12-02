Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hasiči zasahovali v októbri v Bratislavskom kraji pri požiaroch

Požiar. Foto: TASR - KR HaZZ v Trnave

Druhým najčastejším dôvodom zásahov boli dopravné nehody.

Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Hasiči v Bratislavskom kraji zasahovali v októbri spolu 342-krát. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje nárast o 24. Najviac tento október zasahovali pri požiaroch, a to 127-krát. Bratislavskí krajskí hasiči o tom informovali na sociálnej sieti.

Druhým najčastejším dôvodom zásahov boli dopravné nehody (90), nasledovala technická pomoc (87) a pre nebezpečné látky zasahovali 17-krát. Výjazdov bez zásahu absolvovali 11 a pre cvičenia mali desať výjazdov.
