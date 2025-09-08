Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 8. september 2025Meniny má Miriama
< sekcia Regióny

Vážna nehoda na D2 pri Stupave: Auto sa zrazilo s nákladiakom

.
Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook - Hasičský a záchranný zbor

Jednej zranenej osobe poskytli predlekársku prvú pomoc a následne ju odovzdali do starostlivosti Záchrannej zdravotnej služby

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 8. septembra (TASR) - Hasiči zasahovali v pondelok skoro ráno pri dopravnej nehode osobného a nákladného auta na diaľnici D2 pri Stupave smerom do Bratislavy. Ošetrili pri tom zranenú osobu. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

Zasahujúci príslušníci zabezpečili miesto zásahu a vykonali protipožiarne opatrenia na havarovaných vozidlách. Jednej zranenej osobe poskytli predlekársku prvú pomoc a následne ju odovzdali do starostlivosti Záchrannej zdravotnej služby,“ uviedol zbor. Ako dodal, na zásahu sa zúčastnili hasiči zo staníc Dúbravka a Malacky.

.

Neprehliadnite

LOVAŠ: Mám méty získať dobré umiestnenia a medaily v rámci ME a MS

ULICAMI BRATISLAVY: Odkiaľ má názov najväčšie stredoeurópske sídlisko?

HRABKO: Ak by schôdzka nebola aj v záujme Zelenského, nedohodli by ju

Fico želá Ukrajine spravodlivý mier aj európsku perspektívu