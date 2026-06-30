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Hasiči zasahovali v pondelok v Trnavskom kraji 30-krát
Najčastejšie zasahovali pri požiaroch strniska, obilia na koreni a trávnatých a krovinatých porastov. Ďalej zasahovali pri požiari smetiska a dopravných prostriedkov.
Autor TASR
Trnava 30. júna (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) zasahovali v Trnavskom kraji počas pondelka (29. 6.) spolu 30-krát. Viac ako polovicu zásahov tvorili požiare. TASR to uviedol Peter Čeliga z Krajského riaditeľstva HaZZ v Trnave.
„Najčastejšie zasahovali pri požiaroch strniska, obilia na koreni a trávnatých a krovinatých porastov. Ďalej zasahovali pri požiari smetiska a dopravných prostriedkov,“ priblížil.
Osem zásahov sa týkalo dopravných nehôd. V piatich prípadoch išlo o výjazdy súvisiace s technickou pomocou.
HaZZ a rezort vnútra upozorňujú vzhľadom na horúce a suché počasie na vysoké riziko lesných požiarov. Počas pondelka platil čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v 56 okresoch na Slovensku.
„Najčastejšie zasahovali pri požiaroch strniska, obilia na koreni a trávnatých a krovinatých porastov. Ďalej zasahovali pri požiari smetiska a dopravných prostriedkov,“ priblížil.
Osem zásahov sa týkalo dopravných nehôd. V piatich prípadoch išlo o výjazdy súvisiace s technickou pomocou.
HaZZ a rezort vnútra upozorňujú vzhľadom na horúce a suché počasie na vysoké riziko lesných požiarov. Počas pondelka platil čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v 56 okresoch na Slovensku.