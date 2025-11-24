Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 24. november 2025Meniny má Emília
< sekcia Regióny

Požiar v Kuchyni: Hasiči bojovali s ohňom pri rodinnom dome

.
Snímka z miesta požiaru. Foto: Facebook - Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj

Predbežnou príčinou vzniku požiaru bola porucha na elektroinštalácii.

Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Hasiči zasahovali v sobotu (22. 11.) pri požiari prístavby rodinného domu v obci Kuchyňa v okrese Malacky. Nikto sa nezranil. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ)- Bratislavský kraj o tom informoval na sociálnej sieti.

Požiar ohlásili po 13.00 h. „V čase príjazdu hasičov na miesto udalosti boli požiarom zasiahnuté obvodové steny a strecha prístrešku. Zasahujúci hasiči súbežne s hasebnými prácami rozoberali strešnú konštrukciu a vyhľadávali skryté ohniská. Priestor bol po likvidácii požiaru odvetraný a skontrolovaný termokamerou,“ priblížili hasiči.

Ozrejmili, že predbežnou príčinou vzniku požiaru bola porucha na elektroinštalácii. „Následkom požiaru vznikla majiteľovi prístavby priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 10.000 eur,“ podotkol HaZZ.

.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Viete ako funguje umelá inteligencia?

NOVANSKÝ: Znižovať teplotu pri chrípke treba začať až pri 38 stupňoch

PRIESKUM: S prijatím etického kódexu NRSR súhlasí 90,1 % respondentov

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prituhlo a bude padať sneh. Ako dlho vydrží?