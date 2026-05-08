Piatok 8. máj 2026
Hasiči zasahovali v Štúrove pri úniku bielej kryštalickej látky

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Látka unikala z návesu kamióna naloženého na vlakovom vagóne.

Autor TASR
Štúrovo 8. mája (TASR) - Hasiči v stredu 7. mája popoludní zasahovali na koľajisku v železničnej stanici Štúrovo časť Nána (okres Nové Zámky) pri úniku bielej kryštalickej látky. Ako na sociálnej sieti informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ), látka unikala z návesu kamióna naloženého na vlakovom vagóne.

Prieskumom bolo zistené, že ide o expandovateľné polymérne guličky určené na výrobu polystyrénu, ktoré unikli z veľkoobjemového vaku s obsahom 1500 kilogramov. „Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch. Uniknutú látku pozbierali do náhradného big bagu a zabezpečili ju proti ďalšiemu úniku,“ uviedol HaZZ.

Vlaková súprava sa nachádzala na vedľajšej koľaji, preto premávka na medzinárodnej železničnej trati Budapešť - Bratislava nebola obmedzená. Pri udalosti zasahovali hasiči z Okresného riaditeľstva HaZZ v Nových Zámkoch zo stanice v Štúrove a príslušníci HaZZ z Nitry.
