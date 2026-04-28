< sekcia Regióny
Hasiči zasahovali v Trenčianskom kraji minulý týždeň pri 25 požiaroch
Zamestnalo ich aj 19 dopravných nehôd a dvakrát likvidovali nebezpečné látky.
Autor TASR
Trenčín 28. apríla (TASR) - Profesionálni hasiči v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) vyrážali minulý týždeň k 60 mimoriadnym udalostiam. Najčastejšie ich zamestnali požiare. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na sociálnej sieti.
Príslušníci HaZZ zasahovali pri 25 požiaroch, 14-krát poskytovali technickú pomoc, zamestnalo ich aj 19 dopravných nehôd a dvakrát likvidovali nebezpečné látky.
