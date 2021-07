Hasiči zasahujú po búrke na viacerých miestach v Prešovskom kraji

Prešov 27. júla (TASR) - Hasiči momentálne odstraňujú následky búrky vo Svidníku a v obciach Gerlachov a Hažlín v okrese Bardejov.



Ako pre TASR uviedol operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove, vo Svidníku a v Gerlachove voda zaplavila pivnice rodinných domov.



Búrka spôsobila škody i v obci Hažlín. Koryto Hažlínky zvládlo podľa starostu Františka Olaha nápor vody. Škody im narobili bočné prítoky a voda z polí a kopcov.



"Voda zaplavila dvory a problémy máme aj pri obecnom úrade. Silný vietor na jednom rodinnom dome zroloval plech. Zasahujú tam hasiči s plošinou. Väčšie stromy sa lámali ako zápalky. Nezablokovali však cesty, alebo že by spadli na rodinný dom. Všetko je to tak, že na dvor alebo do záhrady spadli," povedal Olah s tým, že v obci je prerušená dodávka elektrickej energie.