Hasiči zasahujú po búrke na viacerých miestach Prešovského kraja

Prešov 15. augusta (TASR) - Hasiči momentálne odstraňujú následky búrky na viacerých miestach v Bardejovskom a Staroľubovnianskom okrese. Pre TASR to potvrdil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove.



"Nevieme to poriadne zhodnotiť, lebo prší stále. Najviac zasiahnutých dedín je v okresoch Bardejov a Stará Ľubovňa. Napríklad Malcov, Lenartov, Gerlachov, v Snakove sa hasiči nemôžu dostať do obce, lebo je tam zosuv pôdy na ceste," uviedol operačný dôstojník s tým, že vyrozumené sú všetky zložky.



Bližšie informácie bude podľa jeho slov možné poskytnúť neskôr.