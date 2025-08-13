Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 13. august 2025Meniny má Ľubomír
< sekcia Regióny

Hasiči zasahujú pri lesnom požiari v katastri obce Likavka

.
Ilustračné foto Foto: TASR - Svätopluk Písecký

Ozbrojené sily Slovenskej republiky (OS SR) na sociálnej sieti informovali, že na hasenie lesného požiaru a výpomoc hasičom nasadili vrtuľník UH-60 Black Hawk s bambi vakom.

Autor TASR
,aktualizované 
Likavka 13. augusta (TASR) - Hasiči z Ružomberka zasahujú v stredu predpoludním pri požiari lesa v katastri obce Likavka. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline Mária Pohanková Zahatlanová.

Požiar zasiahol oblasť s piatym stupňom ochrany. „Požiar vypukol v ťažko dostupnom teréne, plniace stanovisko hasičov je zriadené v obci Valaská Dubová,“ priblížila Pohanková Zahatlanová.

Ružomberským hasičom pomáhajú aj ich kolegovia z Dolného Kubína, žilinskej Záchrannej brigády HaZZ a dobrovoľní hasiči z obcí Valaská Dubová a Likavka. „Na pomoc s hasením požiaru bol povolaný aj Modul pozemného hasenia Stred z Banskej Bystrice,“ doplnila krajská hovorkyňa hasičov.

Ozbrojené sily Slovenskej republiky (OS SR) na sociálnej sieti informovali, že na hasenie lesného požiaru a výpomoc hasičom nasadili vrtuľník UH-60 Black Hawk s bambi vakom.




.

Neprehliadnite

Operačné stredisko ZZS zrušilo výberové konanie na záchranky

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške