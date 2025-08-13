< sekcia Regióny
Hasiči zasahujú pri lesnom požiari v katastri obce Likavka
Ozbrojené sily Slovenskej republiky (OS SR) na sociálnej sieti informovali, že na hasenie lesného požiaru a výpomoc hasičom nasadili vrtuľník UH-60 Black Hawk s bambi vakom.
Autor TASR
Likavka 13. augusta (TASR) - Hasiči z Ružomberka zasahujú v stredu predpoludním pri požiari lesa v katastri obce Likavka. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline Mária Pohanková Zahatlanová.
Požiar zasiahol oblasť s piatym stupňom ochrany. „Požiar vypukol v ťažko dostupnom teréne, plniace stanovisko hasičov je zriadené v obci Valaská Dubová,“ priblížila Pohanková Zahatlanová.
Ružomberským hasičom pomáhajú aj ich kolegovia z Dolného Kubína, žilinskej Záchrannej brigády HaZZ a dobrovoľní hasiči z obcí Valaská Dubová a Likavka. „Na pomoc s hasením požiaru bol povolaný aj Modul pozemného hasenia Stred z Banskej Bystrice,“ doplnila krajská hovorkyňa hasičov.
Ozbrojené sily Slovenskej republiky (OS SR) na sociálnej sieti informovali, že na hasenie lesného požiaru a výpomoc hasičom nasadili vrtuľník UH-60 Black Hawk s bambi vakom.
