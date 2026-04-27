Pondelok 27. apríl 2026
Hasiči zasahujú pri lesnom požiari v obci Nesluša

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Nesluša 27. apríla (TASR) - Profesionálni hasiči z Kysuckého Nové Mesta a Žiliny zasahujú v pondelok podvečer pri lesnom požiari v katastri obce Nesluša (okres Kysucké Nové Mesto). Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.

Doplnilo, že požiar bol ohlásený v osade Hutyrovci. Na miesto požiaru bolo vyslaných 14 hasičov z Hasičskej stanice v Kysuckom Novom Meste a Záchrannej brigády HaZZ v Žiline so šiestimi kusmi techniky.
