Hasiči zasahujú pri nehode troch vozidiel vo Zvolene

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Edmund Örzsik

Na mieste zasahuje šesť štátnych hasičov s dvomi kusmi techniky.

Autor TASR
Zvolen 7. marca (TASR) - Hasiči aktuálne zasahujú pri dopravnej nehode troch vozidiel na ceste 1/66 na výjazde zo Zvolena smerom do Krupiny. Nehoda sa podľa Radoslava Slašťana z operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici zaobišla bez zranení.

„Jedno z vozidiel začalo po nehode horieť, takže príslušníci HaZZ vozidlo hasili,“ priblížil. Ako dodal, aktuálne je už požiar uhasený, no zásah stále prebieha. Na mieste zasahuje šesť štátnych hasičov s dvomi kusmi techniky.
