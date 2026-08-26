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VIDEO: RANNÁ DRÁMA V KOŠICIACH: Hasiči zasahujú pri požiari bytu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Požiar podľa predbežných informácií požiar vypukol v byte na treťom poschodí.

Autor TASR
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Košice 26. augusta (TASR) - Hasiči aktuálne zasahujú pri rozsiahlom požiari bytu na Lomonosovovej ulici v košickej mestskej časti Juh. Na miesto vyslali aj evakuačný autobus. Pre TASR to potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint.

Požiar podľa predbežných informácií vypukol v byte na treťom poschodí. „Košickí hasiči zasahujú momentálne na Lomonosovovej ulici pri rozsiahlom požiari bytu. Na miesto smeroval aj evakuačný autobus,“ uviedol Bálint.

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