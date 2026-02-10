Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Požiar domu v Harichovciach: Hlásia jedného zraneného

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Autor TASR
Harichovce 10. februára (TASR) - Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari rodinného domu v Harichovciach v okrese Spišská Nová Ves. Ako TASR informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint, zranenia utrpela jedna osoba.

„V zadymenom priestore bola nájdená jedna osoba, ktorá je momentálne v opatere záchranárov. Nadýchala sa splodín horenia,“ spresnil s tým, že požiar je už lokalizovaný.

Na mieste zasahuje sedem hasičov s dvomi kusmi hasičskej techniky.
