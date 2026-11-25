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V Bidovciach horí hangár s lietadlom, na mieste zasahujú hasiči
Posádka hasičskej ambulancie na mieste skontrolovala zdravotný stav dvoch osôb.
Autor TASR,aktualizované
Bidovce 25. novembra (TASR) - Požiar zasiahol v stredu predpoludním hangár s lietadlom na letisku v Bidovciach v okrese Košice-okolie. Na mieste zasahovali hasiči z Bidoviec a Košíc, požiar je už zlikvidovaný. Predbežne odhadovaná výška škody je 200.000 eur. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint.
Hasiči mali udalosť hlásenú krátko po 11.30 h. Operačný dôstojník HaZZ vyslal na miesto viacero jednotiek pre možné šírenie požiaru. „Lietadlo z hangáru bolo vytiahnuté pred príchodom prvej jednotky na miesto udalosti. Hangár bol zadymený. Majiteľ udáva škodu približne 200.000 eur,“ uviedol Bálint.
Posádka hasičskej ambulancie na mieste skontrolovala zdravotný stav dvoch osôb. Požiar sa zaobišiel bez zranení. Príčina vzniku ohňa je v štádiu zisťovania, na miesto aktuálne smeruje zisťovateľ príčiny vzniku požiaru.
V Bidovciach sa nachádza menšie športové a účelové letisko s ponukou vyhliadkových letov.
Hasiči mali udalosť hlásenú krátko po 11.30 h. Operačný dôstojník HaZZ vyslal na miesto viacero jednotiek pre možné šírenie požiaru. „Lietadlo z hangáru bolo vytiahnuté pred príchodom prvej jednotky na miesto udalosti. Hangár bol zadymený. Majiteľ udáva škodu približne 200.000 eur,“ uviedol Bálint.
Posádka hasičskej ambulancie na mieste skontrolovala zdravotný stav dvoch osôb. Požiar sa zaobišiel bez zranení. Príčina vzniku ohňa je v štádiu zisťovania, na miesto aktuálne smeruje zisťovateľ príčiny vzniku požiaru.
V Bidovciach sa nachádza menšie športové a účelové letisko s ponukou vyhliadkových letov.