< sekcia Regióny
Hasiči zasahujú pri požiari konzervárne v Moravskom Svätom Jáne
Podľa dostupných informácií v objekte došlo aj k výbuchu.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moravský Svätý Ján 5. marca (TASR) - Hasiči zasahujú pri rozsiahlom požiari konzervárne v Moravskom Svätom Jáne v okrese Senica. Podľa dostupných informácií v objekte došlo aj k výbuchu. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
„Hala je zachvátená rozsiahlym požiarom a momentálne je celá v plameňoch. Podľa dostupných informácií v objekte došlo aj k výbuchu,“ uviedol HaZZ.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
„Hala je zachvátená rozsiahlym požiarom a momentálne je celá v plameňoch. Podľa dostupných informácií v objekte došlo aj k výbuchu,“ uviedol HaZZ.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.