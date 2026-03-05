Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 5. marec 2026Meniny má Fridrich
< sekcia Regióny

Hasiči zasahujú pri požiari konzervárne v Moravskom Svätom Jáne

.
Snímka z miesta požiaru. Foto: Facebook Hasičský a záchranný zbor (HaZZ)

Podľa dostupných informácií v objekte došlo aj k výbuchu.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moravský Svätý Ján 5. marca (TASR) - Hasiči zasahujú pri rozsiahlom požiari konzervárne v Moravskom Svätom Jáne v okrese Senica. Podľa dostupných informácií v objekte došlo aj k výbuchu. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

„Hala je zachvátená rozsiahlym požiarom a momentálne je celá v plameňoch. Podľa dostupných informácií v objekte došlo aj k výbuchu,“ uviedol HaZZ.






UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
.

Neprehliadnite

ONLINE: Izrael spustil rozsiahlu vlnu útokov na Irán

WINKLER: Každý vidí, ako funguje Bratislava, bude sa musieť rozhodnúť

Program Slovenska na ZPH v Miláne a Cortine d'Ampezzo deň po dni

Premiér: Pozastavený zákon o transformácii ÚOO zrušíme