Hasiči zasahujú pri požiari lesa pri Vysokej nad Kysucou a Veľké Rovné

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Vysoká nad Kysucou/Veľké Rovné 14. marca (TASR) - Hasiči v sobotu od poobedňajších hodín zasahujú pri požiari lesa v katastri obcí Vysoká nad Kysucou v okrese Čadca a Veľké Rovné v okrese Bytča. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.

Na mieste zasahujú príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Turzovke a v Čadci, z hasičskej stanice v Bytči, zo Záchrannej brigády HaZZ v Žiline a členovia Dobrovoľného hasičského zboru obcí Veľké Rovné, Štiavnik, Korňa, Vysoká nad Kysucou a Podvysoká,“ spresnili z HaZZ.
