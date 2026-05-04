Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 4. máj 2026Meniny má Florián
< sekcia Regióny

Hasiči zasahujú pri požiari lesa pri meste Hnúšťa

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Požiarom je podľa hasičov postihnutá časť lesa s rozmermi asi 150 krát 100 metrov.

Autor TASR
Hnúšťa 4. mája (TASR) - Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari lesa pri meste Hnúšťa v okrese Rimavská Sobota. Na sociálnej sieti tom informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici.

Požiarom je podľa hasičov postihnutá časť lesa s rozmermi asi 150 krát 100 metrov. Na mieste zasahujú profesionálni hasiči a aj desiatka dobrovoľných hasičov z Klenovca, Rimavskej Seči a Brezova.

.

Neprehliadnite

Fico sa v sobotu v Moskve stretne s ruským prezidentom Putinom

SENIČOVÁ: Na európskom šampionáte je to úplne iný pocit

Premiér: Je našou povinnosťou ďalej tlačiť na rast minimálnej mzdy

KURIOZITA NA LETISKU:Zatkli ženu s 30 korytnačkami prilepenými na tele