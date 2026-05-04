Hasiči zasahujú pri požiari lesa pri meste Hnúšťa
Autor TASR
Hnúšťa 4. mája (TASR) - Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari lesa pri meste Hnúšťa v okrese Rimavská Sobota. Na sociálnej sieti tom informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici.
Požiarom je podľa hasičov postihnutá časť lesa s rozmermi asi 150 krát 100 metrov. Na mieste zasahujú profesionálni hasiči a aj desiatka dobrovoľných hasičov z Klenovca, Rimavskej Seči a Brezova.
