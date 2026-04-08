Streda 8. apríl 2026
Hasiči zasahujú pri požiari na streche opustenej budovy v Bratislave

Snímka zo zásahu. Foto: Facebook HaZZ SR

Požiar spôsobil silné zadymenie.

Autor TASR
Bratislava 8. apríla (TASR) - Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari odpadu na streche opustenej budovy na Mýtnej ulici v Bratislave. Požiar nahlásili krátko po 11.00 h. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

Požiar spôsobil silné zadymenie. „Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar v krátkom čase lokalizovali. Aktuálne na mieste prebieha vyhľadávanie skrytých ohnísk pomocou termovíznej kamery a ich dohášanie,“ priblížili z HaZZ. Pri udalosti zasahujú hasiči so štyrmi kusmi hasičskej techniky.



Neprehliadnite

Šaríf: Irán, USA a ich spojenci súhlasili s okamžitým prímerím

REXOVÁ: Chcem byť najlepšia, na pódiu a dosahovať najlepšie výsledky

PITEKOVÁ: Fekálna mikrobiálna transplantácia vyžaduje od darcu celibát

TÝŽDENNÍK: Hlas-SD nie je Smer-SD