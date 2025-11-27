< sekcia Regióny
Hasiči zasahujú pri požiari neobývaného domu v Dunajskej Strede
Do akcie boli povolaní aj dobrovoľní hasiči z Gabčíkova, Tomášikova a Orechovej Potône.
Autor TASR
Trnava 27. novembra (TASR) - Hasiči zasahujú od štvrtkového rána pri požiari neobývaného domu a okolitého porastu na Priemyselnej ulici v Dunajskej Strede. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Požiar ohlásili po 7.30 h. „Na miesto okamžite vyrazili profesionálni hasiči spolu s viacerými dobrovoľnými hasičskými zbormi z okolitých obcí,“ priblížil HaZZ s tým, že zásah stále prebieha.
Na mieste zasahujú profesionálni hasiči z Dunajskej Stredy a Šamorína. Do akcie boli povolaní aj dobrovoľní hasiči z Gabčíkova, Tomášikova a Orechovej Potône.
