Hasiči zasahujú pri požiari neobývaného domu v Dunajskej Strede

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Do akcie boli povolaní aj dobrovoľní hasiči z Gabčíkova, Tomášikova a Orechovej Potône.

Autor TASR
Trnava 27. novembra (TASR) - Hasiči zasahujú od štvrtkového rána pri požiari neobývaného domu a okolitého porastu na Priemyselnej ulici v Dunajskej Strede. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.

Požiar ohlásili po 7.30 h. „Na miesto okamžite vyrazili profesionálni hasiči spolu s viacerými dobrovoľnými hasičskými zbormi z okolitých obcí,“ priblížil HaZZ s tým, že zásah stále prebieha.

Na mieste zasahujú profesionálni hasiči z Dunajskej Stredy a Šamorína. Do akcie boli povolaní aj dobrovoľní hasiči z Gabčíkova, Tomášikova a Orechovej Potône.
