Utorok 5. máj 2026Meniny má Lesia a Lesana
Hasiči zasahujú pri požiari odpadu v kompostárni v Prešove

Ilustračná snímka. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj

Autor TASR
Prešov 5. mája (TASR) - Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari odpadu v kompostárni v Prešove. Ako pre TASR uviedol operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove, požiar hasiči lokalizovali.

Na mieste je 15 profesionálnych a tiež dobrovoľných hasičov. Požiar podľa operačného dôstojníka vypukol na konci mesta Prešov v smere na obec Haniska.

Ako informuje radnica na sociálnej sieti, dym je aktuálne cítiť vo viacerých častiach mesta.

„Na mieste zasahujú hasiči a polícia, ktorí si vyžiadali aj prítomnosť Kontrolného chemického laboratória (KCHL). Obyvateľom odporúčame nevetrať a mať zatvorené okná a obmedziť pobyt vonku na nevyhnutné minimum. V tejto chvíli nie je potrebná evakuácia obyvateľstva ani ďalšie kroky v rámci krízového riadenia,“ uvádza radnica.
