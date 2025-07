Hasiči zasahujú pri požiari poľa v katastri obce Most pri Bratislave

Bratislava 15. júla (TASR) - Hasiči zasahujú pri požiari poľa a kombajnu v katastri obce Most pri Bratislave. Pre TASR to potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave Štefan Koči s tým, že požiar je už lokalizovaný.



„Ďalšiemu šíreniu požiaru sa podarilo zabrániť pomocou cisterny poľnohospodárov, ktorá bola na mieste prítomná. Zasahujúcim hasičom sa požiar už podarilo lokalizovať,“ priblížil hovorca. Ako uviedol pre TASR, na mieste zasahuje deväť príslušníkov HaZZ s tromi kusmi hasičskej techniky a šesť členov dobrovoľných hasičov obcí Most pri Bratislave a Ivanka pri Dunaji s dvomi kusmi hasičskej techniky.