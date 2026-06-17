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Hasiči zasahujú pri požiari rodinného domu v Turčianskej Štiavničke
Na miesto požiaru bolo vyslaných šesť hasičov z Hasičskej stanice v Martine s dvomi kusmi techniky.
Autor TASR
Turčianska Štiavnička 17. júna (TASR) - Profesionálni hasiči z Martina zasahujú v stredu predpoludním pri požiari rodinného domu a drevárne v obci Turčianska Štiavnička (okres Martin). Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.
Doplnilo, že na miesto požiaru bolo vyslaných šesť hasičov z Hasičskej stanice v Martine s dvomi kusmi techniky, zranenia z miesta požiaru hlásené nie sú.
Doplnilo, že na miesto požiaru bolo vyslaných šesť hasičov z Hasičskej stanice v Martine s dvomi kusmi techniky, zranenia z miesta požiaru hlásené nie sú.