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Hasiči zasahujú pri požiari rodinného domu v Turčianskej Štiavničke

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Na miesto požiaru bolo vyslaných šesť hasičov z Hasičskej stanice v Martine s dvomi kusmi techniky.

Autor TASR
Turčianska Štiavnička 17. júna (TASR) - Profesionálni hasiči z Martina zasahujú v stredu predpoludním pri požiari rodinného domu a drevárne v obci Turčianska Štiavnička (okres Martin). Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.

Doplnilo, že na miesto požiaru bolo vyslaných šesť hasičov z Hasičskej stanice v Martine s dvomi kusmi techniky, zranenia z miesta požiaru hlásené nie sú.
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